Güney Kore, Kuzey'in İnsansız Hava Araçlarına Karşı Savunma Hamlesi

Güney Kore, Kuzey Kore'den Gelen Tehditlere Yanıt Veriyor

Güney Kore, Kuzey'in insansız hava araçlarıyla ilgili oluşturduğu tehditlere karşı kapsamlı bir savunma mekanizması geliştirme karar aldı. Ülke genelinde bir dizi noktada entegre bir anti-dron sistemi konuşlandırılmaya başlandı.

Savunma Bakanlığından Açıklama

Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir yetkili, "Anti-dron sistemi, Kuzey'in küçük insansız hava araçları tehditlerine karşı önemli alanlara yerleştirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Gelişmiş Ekipmanla Donatıldı

Yeni kurulan anti-dron sistemi, radar ve sinyal bozucular gibi çeşitli ekipmanlardan oluşmakta. Bu sistem, insansız hava araçlarını tespit etme, izleme ve düşürme yeteneklerine sahip.

Kuzey Kore Olayı Sonrası Hızlandırma

Güney Kore'nin bu kararı, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait beş insansız hava aracının Türk sınırını geçmesi ve bunlardan birinin başkent Seul'e girmesi olayının ardından alındı. Olay, ordunun bu alandaki hazırlığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturmuştu.

Kuzey'in Gelişen İnsansız Hava Araçlarına Karşı Önlem

Aralık 2022'deki skandalın ardından Kore yönetimi, insansız hava araçlarına müdahale yeteneklerini artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kuzey Kore ise lideri Kim Jong-un yönetiminde yeni insansız hava araçları geliştirme çabalarına hız verdi.

Kim Jong-un, 26 Ağustos'ta yeni bir dron modeli için gerçekleştirdiği performans testleri sonrası daha fazla kamikaze dronu üretme çağrısında bulundu.