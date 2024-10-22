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Güney Kore, Kuzey Kore Birliklerini İzlemek İçin Ukrayna'ya Personel Göndermeyi Planlıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya destekli birliklerini izlemek amacıyla Ukrayna'ya istihbarat personeli gönderebilir.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:32
Güney Kore, Kuzey Kore Birliklerini İzlemek İçin Ukrayna'ya Personel Göndermeyi Planlıyor

Güney Kore Ukrayna'ya Askeri Personel Göndermeyi Tartışıyor

Son gelişmelere göre, Güney Kore, Rusya'nın desteklediği Kuzey Kore birliklerini izlemek üzere Ukrayna'ya bir ekibin gönderilmesi konusunda düşüncelerini gündeme getirdi. İstihbarat ve Askeri Personel Gönderilecek Güney Koreli bir hükümet kaynağı, Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya'ya destek için gönderilen Kuzey Kore özel kuvvetlerinin taktikleri ve savaş yeteneklerini gözlemlemek için Ukrayna'ya personel gönderilmesi olası." diye belirtti. Ekibin, Kuzey Kore savaş taktiklerini analiz etmeye yönelik bir istihbarat birimi ve askeri personelden oluşacağı öngörülüyor.

Askeri İşbirlikleri ve Önlemler

Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan askeri işbirliği nedeniyle "aşamalı önlemler" alacağını duyurmuştu. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo da, Kuzey Kore birliklerinin hemen geri çekilmesi için Pyongyang yönetimine çağrıda bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Gönderdiği İddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını öne sürdü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise bu iddiaları doğrulayamadıklarını ifade etti. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Kremlin'in Yanıtı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olduğu iddiaları üzerine çelişkili bilgiler bulunduğunu vurgulayarak, "Güney Kore bir şey söylerken, Pentagon bu açıklamaları doğrulamadığını belirtiyor." dedi. Ayrıca, Kuzey Kore ordusunun durumunun ve Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılıp katılmadığının Savunma Bakanlığı ile iletişim kurularak öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

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