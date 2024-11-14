Güney Kore, Kuzey Kore'nin Askeri Hareketlerine Yanıt Olarak Ukrayna'ya Destek Sağlayabilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Askeri Faaliyetlerine Tepki Gösteriyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmak üzere asker göndermesine sert bir yanıt verme hazırlığında olduklarını duyurdu. Başkan Yoon, ülkesinin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı değerlendireceğini ifade etti.

Güçlü İşbirliği Vurgusu

Yoon, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, Pyongyang'ın Moskova'ya silah sağladığını iddia ederek, "Her ikisi de tehlikeli askeri maceralarını durdurmazlarsa, müttefiklerimiz ve benzer düşünen ülkelerle işbirliği içinde Ukrayna'ya desteğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere uygun etkili önlemleri uygulamaya hazırız" dedi.

Kuzey Kore Askerleri Kursk'ta Konuşlanıyor

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna güçleriyle savaşmak üzere Rusya'nın Kursk kentindeki cephe bölgesine hareket ettiğini iddia etti. Ukraynalı bir yetkili de benzer şekilde, 50 bin Rus ve Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürdü.

Ukrayna'ya Silah Sağlama İhtimali

Başkan Yoon, Ekim ayında, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin boyutuna bağlı olarak Ukrayna'ya silah sağlamayı düşünebileceğini belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.