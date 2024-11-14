DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,22 0,27%
ALTIN
2.808,99 1,2%
BITCOIN
3.136.502,08 -1,35%

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Askeri Hareketlerine Yanıt Olarak Ukrayna'ya Destek Sağlayabilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi üzerine Ukrayna'ya daha fazla destek vermeyi değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:40
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Askeri Hareketlerine Yanıt Olarak Ukrayna'ya Destek Sağlayabilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Askeri Faaliyetlerine Tepki Gösteriyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmak üzere asker göndermesine sert bir yanıt verme hazırlığında olduklarını duyurdu. Başkan Yoon, ülkesinin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı değerlendireceğini ifade etti.

Güçlü İşbirliği Vurgusu

Yoon, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, Pyongyang'ın Moskova'ya silah sağladığını iddia ederek, "Her ikisi de tehlikeli askeri maceralarını durdurmazlarsa, müttefiklerimiz ve benzer düşünen ülkelerle işbirliği içinde Ukrayna'ya desteğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere uygun etkili önlemleri uygulamaya hazırız" dedi.

Kuzey Kore Askerleri Kursk'ta Konuşlanıyor

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna güçleriyle savaşmak üzere Rusya'nın Kursk kentindeki cephe bölgesine hareket ettiğini iddia etti. Ukraynalı bir yetkili de benzer şekilde, 50 bin Rus ve Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürdü.

Ukrayna'ya Silah Sağlama İhtimali

Başkan Yoon, Ekim ayında, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin boyutuna bağlı olarak Ukrayna'ya silah sağlamayı düşünebileceğini belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
4
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
5
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
6
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu
7
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak