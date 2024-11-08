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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Füze Denemelerine Yanıt Verdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı Sarı Deniz'de tatbikat düzenleyerek yanıtsız kalmadı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:24
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Füze Denemelerine Yanıt Verdi

Güney Kore'den Cevap Gecikmedi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı, Sarı Deniz yönüne karadan karaya balistik füze fırlatarak bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat Detayları

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin son füze denemelerine yanıt olarak düzenlenen tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Hyunmoo-2" karadan karaya balistik füzelerinin kullanıldığı, tatbikatın başkent Seul'ün 108 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesi açıklarında yapıldığı bildirildi.

Askeri Hazırlık Vurgusu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerinin yakından izleneceğini belirtti. Açıklamada, ordunun, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı "ezici bir üstünlükle" karşılık verme kapasitesinin altı çizildi.

Provokasyonlara Karşı Kararlılık

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikat sayesinde ordunun, Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına karşı "güçlü kararlılığını" ve "hassas saldırı yeteneklerini" ortaya koyduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'da Japon Denizi'ne doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de Japon Denizi'ne "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füzesi fırlattığı ve bu füzelerin şimdiye kadar ki en uzun uçuş süresine sahip olduğu belirtilmişti.

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