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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Yeniden Çöp Balonu Gönderdiğini Duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni çöp balonları gönderdiğini bildirdi. Gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:17
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Yeniden Çöp Balonu Gönderdiğini Duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Gönderimini Duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkeye çöp taşıdığı düşünülen balonlar göndermeye başladığını açıkladı. Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey'den gelen 'çöp' taşıdığı belirtildiği aktarıldı.

Balonlar Seul'a Yaklaşıyor

Açıklamada, bu balonların, başkent Seul'un çevresindeki Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, balonlara dokunulmaması ve yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Çöp Balonu Gerilimi Devam Ediyor

Güney Kore'de yaşayan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu balonları Kuzey Kore tarafına göndermekteydi. Kuzey Kore ise bu duruma yanıt olarak, Mayıs ayının sonlarından itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balon gönderdi. Bu gelişmeler iki ülke arasında artan gerilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kuzey Kore, bu durumu "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmişken, Güney Kore bu yanıtı kınadı.

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