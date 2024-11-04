Güney Kore, Kuzey Kore-Rusya İlişkilerini Eleştiriyor

Güney Kore, Kuzey Kore-Rusya İşbirliğini 'Yasadışı' Olarak Nitelendiriyor

Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki işbirliğini "yasadışı" olarak yorumladı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu işbirliğinin ulusal güvenlik açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Yoon, "Karşı önlemler" alınabilmesi için olası senaryoları değerlendireceklerini vurguladı.

Kuzey Kore'nin Nükleer Tehditleri

Yoon, Kuzey Kore’nin nükleer tehditlerine karşı, ABD ve Japonya ile işbirliği yaparak ülkenin caydırıcılığını artırdıklarını ifade etti. Ayrıca, uluslararası toplumun özgür ve birleşik bir Kore vizyonuna destek vermesi için çalışacaklarını kaydetti.

Rusya'nın Resmi Ziyareti ve Askeri İşbirliği

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki işbirliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyaretle daha da pekişti. Ziyaret sırasında, iki ülke arasında kapsayıcı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 25 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe bölgelerine konuşlandıracağına dair bilgi aldıklarını duyurdu.

ABD kaynakları ise Rusya’da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin mevcut olduğunu ve bunların 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde bulunduğunu bildirdi.