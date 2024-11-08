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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Nükleer Saldırı Tehdidi Cevabı Verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer saldırısına karşı nükleer karşılık verme tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:56
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Nükleer Saldırı Tehdidi Cevabı Verdi

Güney Kore'den Kuzey Kore Tehdidine Yanıt

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesine yönelik nükleer saldırı planları olması durumunda Kuzey Kore'nin, ABD ile olan nükleer ittifakları çerçevesinde karşılık göreceği uyarısında bulundu.

Güney Kore Ordusunun Gelişimi

Amerikan Newsweek dergisine verdiği röportajda, Yoon, Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı ordusunu güçlendirdiklerini belirtti. Yoon, Kuzey Kore ordusunun konvansiyonel olarak daha zayıf olduğunu ve bu durumun Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırma çabalarına neden olduğunu ifade etti.

Kamuoyunun Nükleer Silah Desteği

Güney Kore toplumunun %60-70'inin nükleer silah edinimini desteklediğine dikkat çeken Yoon, bu durumun Japonya ve Tayvan gibi ülkelerin de nükleer silah edinmeleri için bir sebep olabileceğini belirterek, bunun bölgedeki güvenliği daha da tehdit edebileceğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin Askeri Destek Planları

Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker göndermesinin küresel güvenliği tehdit edebileceğini dile getirdi. Bu durumun, Güney Kore'nin ulusal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturabileceğini belirtti.

NATO Zirvesi ve Ortak Nükleer Caydırıcılık Planı

Güney Kore ve ABD, 11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi sırasında Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bir nükleer caydırıcılık planına imza attı. Beyaz Saray'dan gelen bilgilere göre, Yoon ve Biden bu planın, etkili nükleer caydırıcılık stratejisini destekleyeceğini vurguladı.

Planın imzalanmasının ardından 16 Temmuz'da açıklamalarda bulunan Yoon, Güney Kore-ABD ilişkilerinin nükleer temellere dayanan bir ittifaka dönüştüğünü duyurdu.

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