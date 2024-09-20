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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti

Güney Kore, Kuzey Kore'ye tutuklu 6 vatandaşının derhal iade edilmesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:25
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye İade Çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kuzey Kore'ye, tutuklu olan 3 misyoner ve diğer 3 Güney Koreli vatandaşını "derhal ve koşulsuz" iade etmeleri için çağrı yaptı.

Kuzey Kore'nin Keyfi Tutuklamaları Kınandı

Yonhap ajansının haberine göre, Birleşme Bakanı Kim, 2013 yılında Pyongyang'da tutuklanan misyoner Kim Jung-wook'un serbest bırakılmasına dair yazılı bir açıklama yaptı. Kim, Kuzey Kore'nin yıllardır süregelen keyfi tutuklamalarını ağır insan hakları ihlalleri olarak değerlendirdi.

Kim Yung-ho: "Güney Kore, Kuzey Kore'nin yasadışı insan hakları ihlallerini kınamakta ve bu ihlalleri durdurmak için Kuzey'i, alıkonulan vatandaşlarımızı derhal iade etmeye çağırmaktadır."

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Bakan, siyasetin Anadolu'da bireylerin hayatını olumsuz etkileyen Kuzey Kore'nin insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek için uluslararası işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı 516 Güney Koreli hâlâ geri dönmeyi bekliyor. Ayrıca, 1950-53 Kore Savaşı sonrasında Kuzey Kore'nin kaçırdığı tahmin edilen 3 bin 835 kişi arasında 60 bin savaş esirinin de kaybolduğu bildirilmektedir.

Misyoner Kim Jung-wook, Kuzey Kore'de casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 2013 yılında gözaltına alınmış, ardından ömür boyu ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Kim Kook-kie ve Choi Chun-gil adlı diğer iki misyoner de benzer nedenlerle 2014'te tutuklanmıştı.

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