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Güney Kore Lideri, ABD ve Japonya ile Güvenlik İşbirliğine Devam Vurgusu Yaptı

Güney Kore, ABD ve Japonya ile güvenlik işbirliğini sürdürmeye kararlı; lider değişiklikleri süreci etkilemeyecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:19
Güney Kore Lideri, ABD ve Japonya ile Güvenlik İşbirliğine Devam Vurgusu Yaptı

Güney Kore'nin İşbirliği Mesajı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, "liderlikte değişiklik" olmasına rağmen, ABD ve Japonya ile güvenlik alanındaki işbirliklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Camp David Zirvesi'nin Önemi

Yoon, Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD ve Japonya ile geçen yılki Camp David Zirvesi'nde varılan üçlü işbirliği anlaşmasına olan bağlılığını yineledi.

Bu işbirliğinin yalnızca Hint-Pasifik bölgesi için değil, küresel ekonomi ve güvenlik açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Yoon, "Liderlik değişiklikleri, bu çerçeveyi değiştirmeyecek; resmi diplomatik anlaşmalar doğrultusunda işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Güvenlik Garantileri ve Gelecek Vizyonu

Yoon, ABD'nin Güney Kore'yi "konvansiyonel ve nükleer kapasiteyle savunacağına güvendiğini" ifade ederek, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki kararlılığını sürdürmesi gerektiği görüşünde olduğunu vurguladı.

Japonya ile İlişkilerin Geleceği

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimlerinde yarışmayacağını açıklamasını da değerlendiren Yoon, yeni bir başbakan seçilmesi halinde ikili ilişkilerde "sinerjinin" devam etmesini umduğunu belirtti.

Üçlü İşbirliğinin Temelleri

Geçen yıl Camp David'de düzenlenen zirvede, ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Kuzey Kore tehdidine karşı işbirliğini artırma sözü vermişti. Bu zirve sonrası yapılan taahhütle, Pasifik bölgesindeki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğinin genişletilmesi hedefleniyor.

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