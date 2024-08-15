Güney Kore Lideri Yoon'dan 'Özgür ve Birleşik Kore' Vizyonu

Güney Kore'den Birleşme Vizyonu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "özgür ve birleşik Kore" vizyonunu tanıttı. Yoon, Kore Yarımadası'nın özgürleşmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Tam Kurtuluş İçin Adımlar

Yoon, Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası'nın bölünmüşlüğüne vurgu yaparak, "Tam kurtuluş, tamamlanmamış bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Özgürlük ve Birleşme Çağrısı

"Kore Yarımadası'nın tamamında halkın hak sahibi olduğu birleşik, özgür ve demokratik bir ulus kurulduğunda nihayet tam özgürlüğe kavuşmuş olacağız." diyen Yoon, Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi için diyalog çağrısı yaptı.

Üç Temel Adım

Birleşmenin sağlanabilmesi için üç temel adım belirten Yoon, bu adımların Güney Kore'yi sahte haberlere karşı korumak, Kuzey Kore'deki insan haklarını iyileştirmek ve uluslararası toplumla işbirliğini güçlendirmek olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore İçin Ekonomik Destek Teklifi

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması durumunda ekonomik işbirliği imkanı sunacağını vurgulayan Yoon, "Nükleer silahlardan arınma yönünde atılan her adım, siyasi ve ekonomik işbirliğini beraberinde getirecektir." dedi.

İnsani Yardım ve Sivil Toplum Faaliyetleri

Yoon, ülkesinin Kuzey Kore'ye insani yardımlar sunma niyetinde olduğunu belirtti ve "Kuzey Kore Özgürlük ve İnsan Hakları Fonu" kurulacağını duyurdu.

Diyalog Grubu Önerisi

İki ülke arasında gerginliği azaltmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmasını öneren Yoon, bu grubun insani meseleler, kültürel alışveriş ve iklim değişikliği gibi konuları ele alabileceğini söyledi.