Güney Kore, Lübnan ve İsrail'deki Vatandaşlarına Tahliye Çağrısında Bulundu

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan Tahliye Uyarısı

Güney Kore, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Lübnan ve İsrail'deki vatandaşlarına acil olarak bu bölgeleri terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kamu Güvenliği İçin Önemli Adımlar

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kang In-sun, yerel basına yaptığı açıklamada, “Lübnan ve İsrail’deki Güney Kore vatandaşlarına mevcut uçuşları kullanarak mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz,” dedi.

Yurt Dışı Misyonları Uyarıldı

Kang, vatandaşların güvenliği için yurt dışındaki misyonlarının gerekli uyarıları yaptığını ve olası tehlikelere karşı hazırlıklar görüştüğünü belirtti.

Mevcut Durum ve Güvenlik Tehditleri

Güney Kore vatandaşlarının sayısı İsrail'de 350, Lübnan'da ise 130 civarında. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Ayrıca, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar yaşanıyor. 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki bir saldırıdan Hizbullah hareketini sorumlu tutarak gerginliği artırdı.