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Güney Kore, M Çiçeği Virüsüne Karşı Önlemlere Başladı

Güney Kore, M çiçeği virüsü semptomları gösteren kişilerin bildirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:05
Güney Kore, M Çiçeği Virüsüne Karşı Önlemlere Başladı

Güney Kore'den Önemli Uygulama

Güney Kore, M çiçeği virüsünden (mpox) etkilenen semptomları gösteren bireylerin ülkeye girişlerinde sağlık durumlarını bildirmelerini talep etmeye başladı.

Söz Konusu Ülkeler

Özellikle Ruanda, Burundi, Uganda, Etiyopya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerden gelen yolcular için bu kural geçerlidir.

KDCA'nın Açıklamaları

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Dünya Sağlık Örgütü tarafından M çiçeği virüsünün 'uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu' olarak ilan edilmesi üzerine bu önlemleri aldıklarını duyurdu.

Semptomlar ve Bildirim Zorunluluğu

Ülkeye giriş yapan kişilerin; ateş, kas ağrısı veya lenf bezlerinde şişlik gibi semptomlar göstermeleri halinde sağlık yetkililerine başvurmaları zorunlu tutuldu.

Ateş ve Sıvı Kontrolleri

KDCA, Etiyopya'dan gerçekleştirilen doğrudan uçuşlar için yolcu kapılarında sağlık görevlilerinin bulunacağını ve uçaklardan çıkan atık suların denetleneceğini açıkladı.

Güney Kore'deki Durum

Bu yıl içinde Güney Kore'de 10 M çiçeği vakası rapor edilmiştir.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgi

M çiçeği virüsü, Poxviridae ailesine ait bir hastalık olup, enfekte bireylerden ve kemirgen hayvanlardan bulaşmaktadır. Belirtiler arasında yüksek ateş, kas ve baş ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer almaktadır. Virüsün bulaşma yolları arasında vücut sıvıları ve enfekte olmuş kıyafetler bulunmaktadır.

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