Güney Kore Mahkemesi, Tıp Fakülteleri Kontenjan Artışını Onayladı

Güney Kore'de Mahkeme, Tıp Fakültelerinde Kontenjan Artışını Reddetti

Güney Kore'de, tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısının yaklaşık 2 bin kişi artırılmasına yönelik karar, tıp profesörlerinin açtığı dava ile iptal edilmek istendi ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul İdare Mahkemesi, tıp fakültelerindeki kontenjan artışını iptal etmek için açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tıp profesörlerinin, bu kararın iptali için "doğrudan muhatap" olmadığını belirtti.

Mahkeme ayrıca, tıp profesörlerinin "kararın durdurulmasını talep etme yetkilerinin bulunmadığını" ifade ederek, davayı incelemeyi reddetti. Bu karar, tıp fakültesi kontenjanlarını artırma planına karşı açılan benzer davalar arasında verilen ilk karar olma özelliğini taşıyor.

Sürecin Arka Planı

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarını 2000 kişi artırma kararı almıştı. Bu karar, ülkedeki doktorlar arasında büyük bir protesto dalgasına yol açtı.

Protestolar başkent Seul dahil birçok kentte düzenlenmiş, doktorlar hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle tepki göstermiştir. Başvuruları gerçekleştirilen yaklaşık 5 bin stajyer doktor da istifa etmeye karar verdi ve lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarılar almıştı.

Tıp profesörleri, stajyer doktorlara destek vererek istifalarını sunmaya başlamışlardır. Protestoların devam ettiği bu süreçte, 2 bin ek kontenjan ülkedeki üniversitelere dağıtılmış ancak başkent Seul'deki tıp fakültelerine ek kontenjan tahsis edilmemiştir.