Güney Kore Meclisi, Devlet Başkanı Yoon'un Görevden Alınmasını Oylayacak

Güney Kore’de Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Yoon’un Görevden Alınmasını Oylamak İçin Toplanıyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık’ta ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle muhalefet partilerinin sunduğu azil önergesi bugün Ulusal Meclis’te oylanacak.

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, bugünkü oturumda milletvekilleri önergeyi değerlendirmek üzere bir araya gelecekler. Ana muhalefet partisi Demokratik Parti ve beş küçük muhalefet partisi, Yoon’un sıkıyönetim ilanını anayasaya ve yasalara aykırı buluyor.

Önergenin İçeriği ve Destek İhtiyacı

Önergede, 3 Aralık’ta uygulanan sıkıyönetimin anayasayı ihlal ettiği vurgulanıyor. Yoon’un sıkıyönetim birliklerine ve polise milletvekillerini tutuklama emri verdiği iddiaları da yer aldı. Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3’te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oy vermesi gerekecek.

Ulusal Meclis’te 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlamak için iktidar partisi Halkın Gücü Partisi (PPP)’nden en az 8 milletvekilinin desteğini almak zorunda. PPP'den şu ana kadar 7 milletvekili önergeye destek verdi.

Önceki Oylama ve İktidar Partisinin Tutumu

Önergenin daha önceki bir oylamada, 7 Aralık'ta çoğunluğun boykot etmesi nedeniyle kabul edilmediği bildirildi. PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon’un görevden alınmasını desteklediğini ifade etti.

Azil Sürecinin İşleyişi

Güney Kore'de bir devlet başkanının görevden alınması için önergenin meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekmekte. Oylamanın ardından süreç, Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak ve mahkemenin 6 ay içinde karar vermesi bekleniyor.

Yeni başkanın seçilmesi için, mevcut başkanın azil edilmesi halinde 60 gün içinde seçim yapılması gerekiyor.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon, 3 Aralık’ta yaptığı basın açıklamasında, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu belirterek sıkıyönetim ilan etti. Ancak parlamento, bu yönetimi kaldırarak yasal sürece dönülmesine karar vermişti.

Yoon, sıkıyönetimi, Kuzey Kore yanlısı güçlerin ortadan kaldırılmasını ve anayasal özgürlük düzeninin korunmasını sağlamayı amaçladığını savunmuştu. Sıkıyönetim sonrasında, Savunma Bakanlığı ordu komutanlarına toplantı talimatı vererek teyakkuz çağrısında bulundu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, bugün gerçekleştirilecek oylama, Güney Kore'deki siyasi dengeleri belirlemede önemli bir rol oynayacak.