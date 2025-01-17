Güney Kore Meclisi'nde Yoon Suk Yeol İçin Özel Soruşturma Önergesi Kabul Edildi

Güney Kore Meclisi, 3 Aralık 2024'te gerçekleşen kısa süreli sıkıyönetim ilanının Yoon Suk Yeol tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların özel savcı tarafından soruşturulmasına dair bir önergeyi kabul etti.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan önerge, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili özel bir soruşturma yürütülmesini öngörüyordu. İktidardaki Pekin Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin tamamı red oyu vermesine karşın, önerge 188 'evet' oyuyla meclisten geçmeyi başardı.

Oylamada dikkat çeken bir diğer husus ise, Yoon hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamından, Kuzey Kore'ye karşı bildiriler göndererek savaşı kışkırtma suçlamalarının çıkarılmasıydı. Yoon hakkındaki özel yetkili savcının soruşturma yürütmesi için önerilen yasa tasarısı 13 Ocak'ta Parlamento Komitesinden geçmişti.

PPP milletvekilleri, Yoon'un 'vatana ihanet' suçlamalarını da içerecek şekilde genişleyen soruşturma tasarısını 'aşırı' bir yaklaşım olarak değerlendirmişti. Güney Kore Meclisi'nde düzenlenen tartışmalarda DP ve PPP arasında önergeler üzerinde anlaşma sağlanamayınca, DP önergeyi tek taraflı olarak meclise sunma kararı aldı.

Öte yandan, Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış ve 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından gözaltına alınan Yoon, başkent Seul'deki ofise götürülmüş ve ilk gün 10 saatten fazla sorgulanmıştır. Ancak, Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildiriliyor.

Yoon, gözaltına alınan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olma unvanını taşıyor ve sıkıyönetim ilanı nedeniyle 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla yargılanıyor.