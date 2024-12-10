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Güney Kore Meclisi'nden Yoon'a Gözaltı Talebi

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ile ilgili 8 kişinin gözaltına alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:15
Güney Kore Meclisi'nden Yoon'a Gözaltı Talebi

Güney Kore Ulusal Meclisi'nden Sıradışı Karar

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık tarihinde ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil olmak üzere toplamda 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

Bu karar, ülkede artan siyasi tartışmalar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Meclis, yaşananların demokratik süreçleri zayıflattığını ve bu durumun derhal ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Halkın Tepkisi

Gözaltı talebi, ülke genelinde pek çok kişi tarafından desteklenirken, bazı kesimlerde bu durumun aşırı bir tepki olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, gelişmeleri dikkatle izliyor ve siyasi atmosferin nasıl şekilleneceğini sorguluyor.

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