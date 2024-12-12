Güney Kore Meclisi, Yoon için Özel Soruşturma Önergesi Kabul Etti

Güney Kore Meclisi, Yoon Hakkında Özel Soruşturma Başlattı

Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili "özel yetkili savcılık soruşturması" başlatma önergesini kabul etti. Meclis, Yoon'a yönelik önergeyi 195 milletvekilinin evet oyu ile geçirdi.

Yoon'un Eşi İçin de Soruşturma Önergesi

Meclis, ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale iddialarının da özel bir savcı tarafından soruşturulmasına yönelik bir önergeyi onayladı.

Art Arda Azil Önergeleri

Mecliste kabul edilen bir diğer azil önergesi ise Adalet Bakanı Park Sung-jae ve Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho'ya yönelik oldu. Park'a dair önerge 195 milletvekilinin onayı ile kabul edilirken, Cho'ya yönelik olan önerge 202 milletvekilinin evet oyuyla geçti. Bu kişilerin azli, Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanana kadar görevden uzaklaştırılacaklar.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon, 3 Aralık'ta muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Sıkıyönetimin, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savunan Yoon, Savunma Bakanlığı aracılığıyla ordudaki komutanlara toplanma talimatı vermişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılmasına dair önerge 190 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. Meclis Başkanlığı Ofisi, bu kararın ardından sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiğini duyurdu.

Yoon Hakkında Başlatılan Soruşturmalar

Güney Kore Yüksek Savcılığı, Yoon'u "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturarak kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirmiştir. Ulusal Meclis, 10 Aralık'ta Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etti.