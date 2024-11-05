Güney Kore, Meta'ya Kullanıcı Verileri Nedeniyle 16 Milyon Dolar Ceza Kesti

Güney Kore'den Meta'ya Cezai İşlem

Güney Kore, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya kullanıcı verilerini yasa dışı şekilde topladığı ve bunları reklam şirketleriyle paylaştığı gerekçesiyle yaklaşık 16 milyon dolar para cezası uyguladı.

Kişisel Verilerin Korunması Soruşturması

Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın faaliyetlerine dair dört yıl süren bir soruşturma gerçekleştirdi. Komisyon, Temmuz 2018'den Mart 2022'ye kadar yaklaşık 980 bin Facebook kullanıcısının dini ve siyasi görüşlerini de içeren kişisel verilerinin yasa dışı olarak toplandığını belirledi.

Reklam Şirketleriyle Paylaşım

Yapılan incelemelerde, Meta'nın kullanıcılarının takip ettikleri sayfaları analiz ederek elde ettiği verileri yaklaşık 4 bin reklam şirketiyle paylaştığı ortaya kondu. Bu durum, kullanıcıların çevrim içi davranışlarının izinsiz şekilde takip edilmesi ve hedeflenmiş reklamlar için kullanılması sebebiyle endişelere yol açtı.

Önceki Cezalar

Güney Kore, daha önce 2022'de aynı gerekçelerle Meta'ya 72 milyon dolar ceza kesmişti. Bu yaşananlar, kullanıcı verilerinin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.