DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,46 -0,22%
ALTIN
3.032,16 -0,34%
BITCOIN
2.364.922,82 -2,12%

Güney Kore, Meta'ya Kullanıcı Verileri Nedeniyle 16 Milyon Dolar Ceza Kesti

Güney Kore, Meta'ya kullanıcı verilerini yasadışı olarak topladığı için 16 milyon dolar ceza verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:39
Güney Kore, Meta'ya Kullanıcı Verileri Nedeniyle 16 Milyon Dolar Ceza Kesti

Güney Kore'den Meta'ya Cezai İşlem

Güney Kore, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya kullanıcı verilerini yasa dışı şekilde topladığı ve bunları reklam şirketleriyle paylaştığı gerekçesiyle yaklaşık 16 milyon dolar para cezası uyguladı.

Kişisel Verilerin Korunması Soruşturması

Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın faaliyetlerine dair dört yıl süren bir soruşturma gerçekleştirdi. Komisyon, Temmuz 2018'den Mart 2022'ye kadar yaklaşık 980 bin Facebook kullanıcısının dini ve siyasi görüşlerini de içeren kişisel verilerinin yasa dışı olarak toplandığını belirledi.

Reklam Şirketleriyle Paylaşım

Yapılan incelemelerde, Meta'nın kullanıcılarının takip ettikleri sayfaları analiz ederek elde ettiği verileri yaklaşık 4 bin reklam şirketiyle paylaştığı ortaya kondu. Bu durum, kullanıcıların çevrim içi davranışlarının izinsiz şekilde takip edilmesi ve hedeflenmiş reklamlar için kullanılması sebebiyle endişelere yol açtı.

Önceki Cezalar

Güney Kore, daha önce 2022'de aynı gerekçelerle Meta'ya 72 milyon dolar ceza kesmişti. Bu yaşananlar, kullanıcı verilerinin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
2
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
3
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
4
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
5
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Kuzey Kıbrıs ve Kırgızistan İlişkileri Gelişiyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek