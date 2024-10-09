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Güney Kore'nin Birleşik Kore Vizyonu: Barış ve Ekonomik Fırsatlar

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, birleşik bir Kore'nin bölgedeki barış ve istikrarı artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:46
Güney Kore'nin Birleşik Kore Vizyonu: Barış ve Ekonomik Fırsatlar

Yoon Suk Yeol'dan Birleşik Kore Vizyonu

Güney Kore'nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, birleşik ve nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası'nın Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrar sağlayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Singapur'daki Konferans Açıklamaları

Başkan Yoon, Yonhap ajansının haberine göre, Singapur'da düzenlenen bir konferansta, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesini hedefleyen "birleşik Kore" vizyonunu tanıttı.

Yoon, "Birleşik ve nükleer silahlardan arındırılmış Kore Yarımadası, bölgedeki barış ve istikrara önemli katkılarda bulunacak" dedi. Ayrıca, bu birleşmenin deniz güvenliğini de artıracağını belirtti.

Nükleer Tehditlerin Ortadan Kaldırılması

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerinin sona ermesinin, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını güçlendireceğini ve böylece bölgesel barışın sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Ekonomik Fırsatlar ve İnsan Hakları

Birleşik Kore'nin, ekonomik kalkınma, eğitim ve ulaşım altyapısı gibi pek çok alanda önemli gelişmeler sağlayacağını dile getiren Yoon, aynı zamanda bölgedeki çok taraflı serbest ticaretin yeniden canlandırılmasını taahhüt etti.

Başkan Yoon, birleşmenin "yoksulluk ve zulümden muzdarip" 26 milyon Kuzey Koreli için büyük bir "nimet" olacağını ve insan haklarını destekleyeceğini kaydetti.

Yoon, geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı "özgür ve birleşik Kore" vizyonuna atıfta bulunarak, "Kore Yarımadası'nın tamamında halkın hak sahibi olduğu birleşik, özgür ve demokratik bir ulus kurulduğunda ancak o zaman tam özgürlüğe kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

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