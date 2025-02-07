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Güney Kore'nin Evlatlık Çocukları: Ülkeler Arası Politikaların Gölgesinde Hayat Mücadelesi

Güney Kore'den ABD'ye evlatlık verilen çocuklar, vatandaşlık sorunları ve entegrasyon zorluklarıyla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:08
Güney Kore'nin Evlatlık Çocukları: Ülkeler Arası Politikaların Gölgesinde Hayat Mücadelesi

Güney Kore'nin Evlatlık Çocukları: Ülkeler Arası Politikaların Gölgesinde Hayat Mücadelesi

Güney Kore'den ABD'ye evlatlık verilen çocuklar, iki ülkenin geçmiş politikalarının pençesinde sıkışırken, çoğu zaman ülkelerinden uzakta kimlik arayışına çıkıyor. Aynur Şeyma Asan ve Ali İhsan Çam tarafından hazırlanan bu dosya haberin son bölümünde, evlatlık süreçlerinin karmaşıklığı, zorluklar ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Evlatlıkların Entegrasyon Mücadelesi

Uzun süren arayışların ardından ailelerine ulaşmalarına rağmen, evlatlık çocuklar kendilerini karmaşık duygular içinde buluyor. Yeni aileleri ve topluma entegre olma mücadelesi, hiç de kolay değil. 2000 yılında kabul edilen ABD Vatandaşlık Yasası ve yetersiz yasal süreçler, bazı evlatlıkların hala vatandaşlık kazanamamış olmasının başlıca nedeni.

Citizen Yoon: Sınır Dışı Tehlikesi

Daniel Yoon, ABD'den evlat edinilenlerin sıkça karşılaştığı sınır dışı edilme riski hakkında bilgi veriyor. ``Korelilerin diline hakim olmayan ve sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakılan bazı evlatlık, bu sebeple çeşitli zorluklarla karşılaşıyor,'' diyor Yoon.

Güney Kore Hükümeti ve Eleştiriler

Doçent Dr. Kim Park Nelson, Güney Kore hükümetinin evlatlık verme politikalarını ciddiye almadığını vurgulayarak, sosyal sorunların çözümünde evlatlık vermenin bir araç olarak kullanıldığını ifade ediyor. Yıllarca süren programın sürekliliği, diğer ülkelerin aksine Güney Kore'yi ''sıradışı'' kılıyor.

Yanlış Kayıt ve Entegrasyon Zorlukları

Bazı evlatlık çocukların geçmişteki kayıtlarında yanlış bilgiler olduğunu belirten Park Nelson, ``Büyüdükleri ülkeden vatandaşlık sürecini tamamlayamadan ayrılmaları, kimliklerini kaybetmelerine neden olabiliyor,'' diyor.

ABD ve Güney Kore: Katı Kriterler

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke dışından evlat edinme sürecini güvenli ve etik hâle getirme çabalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Ancak, katı kriterlerin yerine getirilmesi gerekliliği, süreci karmaşık hâle getiriyor.

Güney Kore'de Değişen Politikalar ve Gelecek Umutları

Son yıllarda, Güney Kore'nin evlatlık süreçlerindeki seçiciliği artarken, ülkedeki kimsesiz çocuklara aile bulunabilmesi için yeni yasalar yürürlüğe girecek. Sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve koruyucu aileler için eğitimlerin verilmesi, evlatlık çocukların refahını artırma hedefleri arasında.

Hükümetin sağladığı bu desteklerle birlikte, geçmişin izlerini taşıyan evlatlıkların geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Şimdi herkes, bu karmaşık sürecin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

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