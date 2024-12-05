Güney Kore'nin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un İstifası Kabull edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul etti. Bu durum, ülkenin siyasi sahnesinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Yoon'un, Savunma Bakanı Kim'in istifasını kabul ettiği bildirildi. Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim, meclisin oyuyla ve ardından bakanlar kurulunun onayıyla birkaç saat içerisinde kaldırıldı.

Savunma Bakanı Kim, yaptığı yazılı açıklamada sıkıyönetim ilanının halkta yarattığı endişe ve kargaşaya neden olduğu için özür diledi. "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı" diyerek, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve istifa niyetini Yoon'a bildirdi.

Aynı zamanda, muhalefet partilerinin sıkıyönetim ilanını kanun dışı olarak nitelendirerek, Yoon'un azil sürecini başlatan önergeyi meclise sunması dikkat çekti. Savunma Bakanlığı, Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini Bakan Kim'in önerdiğini doğruladı. Kim, Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin eski başkanı olup, Yoon'a yakın bir isim olarak biliniyor.

Yoon, Kim'in yerine savunma bakanlığına Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-huk'u aday gösterdi. Emekli bir general olan Choi, 2019-2020 yıllarında Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığını yapmıştı.

3 Aralık'ta muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddialarıyla ilan edilen sıkıyönetim sonrasında, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda kalmaları çağrısında bulundu. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılması için verilen önerge, 190 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin bu oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Oylamanın ardından Yoon, bakanlar kurulunu toplayarak, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.