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Güney Kore'nin Türkiye'ye Yardımları 75 Yıllık Dostluğu Pekiştiriyor

Güney Kore'nin Türkiye'ye verdiği destek, 75 yıllık dostluk bağlarını daha da güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:51
Güney Kore'nin Türkiye'ye Yardımları 75 Yıllık Dostluğu Pekiştiriyor

Güney Kore'nin Deprem Yardımları

Güney Kore, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gönderdiği yardım ve desteklerle ülkeler arasındaki 75 yıllık dostluk bağlarını daha da kuvvetlendirdi.

Kore Kızılhaçı'nın Yardım Çalışmaları

Kore Kızılhaçı, deprem sonrası başlattıkları yardım kampanyası sayesinde 31,2 milyon dolar toplayarak, 136 binden fazla acil yardım malzemesi temin etti. Ayrıca, depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldığı ve 11 sosyal tesisin kurulduğu belirtildi.

Türkiye-Kore Dostluk Köyü

Güney Kore, AFAD ve Türk Kızılay ile işbirliği yaparak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Türkiye-Kore Dostluk Köyü oluşturarak, burada 1.000 konteyner inşa etti. Ayrıca, 45 acil durum aracı bağışlandı ve bölgedeki 8 Toplumsal Hizmet Merkezine destek verildi.

Korelilere Minnet Duyuyoruz

Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, Türkiye-Güney Kore dostluğunun tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Kore Savaşı'nda verdiği desteği her zaman hatırlarız. Bu dostluğun bir simgesi olarak da son yardım kampanyamızda halkımızın katkısı çok büyük oldu" dedi.

Türk Kızılay ile Birlikte Çalışmak

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ise, Kore Kızılhaçı'nın 6 Şubat depremlerinde sağladığı maddi ve manevi desteğin eşsiz olduğunu belirtti. "Kore halkı, Türkiye dendiğinde gözleri doluyor. Onlar Türkiye'nin karşılıksız desteğini unutmadılar" diye ekledi.

Bu süreçte, dost ülke Kore'nin dayanışma ruhunu ve yardımseverliğini bir kez daha görme fırsatı bulduk.

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği...

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek, ülkeler arasında geçmişi 1949'a uzanan 75 yıllık dostluğu pekiştirdi. Kore Kızılhaçının, Kore halkı ve bağışçılardan topladığı 31,2 milyon dolarla 136 binden fazla acil yardım malzemesi alındı, 11 sosyal tesis kuruldu, depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldı. Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park (solda) ve Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği...

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek, ülkeler arasında geçmişi 1949'a uzanan 75 yıllık dostluğu pekiştirdi. Kore Kızılhaçının, Kore halkı ve bağışçılardan topladığı 31,2 milyon dolarla 136 binden fazla acil yardım malzemesi alındı, 11 sosyal tesis kuruldu, depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldı. Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park (solda) ve Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği...

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek, ülkeler arasında geçmişi 1949'a uzanan 75 yıllık dostluğu pekiştirdi. Kore Kızılhaçının, Kore halkı ve bağışçılardan topladığı 31,2 milyon dolarla 136 binden fazla acil yardım malzemesi alındı, 11 sosyal tesis kuruldu, depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldı. Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park (solda) ve Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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