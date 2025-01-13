Güney Kore Parlamentosu, Yoon Suk Yeol'un Sıkıyönetim İlanını Soruşturacak Tasarıyı Kabul Etti

Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanını özel yetkili savcının soruşturmasına olanak tanıyan tasarıyı onayladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:16
Güney Kore Parlamentosu, Yoon Suk Yeol'un Sıkıyönetim İlanını Soruşturacak Tasarıyı Kabul Etti

Güney Kore Parlamentosu Yoon'un Sıkıyönetim İlanını Soruşturacak

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta gerçekleştirdiği kısa süreli sıkıyönetim ilanı, Parlamento Komitesinin onayladığı yasa tasarısı ile özel yetkili savcı tarafından soruşturulacak.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti öncülüğünde meclise sunulan tasarı, Ulusal Meclisteki toplantıda oylandı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri tasarının oylanması sırasında toplantıyı terk ederek, tasarıyı protesto etti.

8 Ocak'ta askıya alınan önceki tasırda yer alan ve önerilen adayın uygun bulunmaması durumunda muhalefet partilerinin yeni teklif sunmasına imkan tanıyan maddenin çıkarılmasıyla hazırlanan yeni tasarı, Parlamento Komitesinde kabul edildi.

PPP milletvekilleri, Yoon hakkındaki soruşturmanın kapsamının, Kuzey Kore'ye karşı Pyongyang bildirileri göndererek savaş kışkırtmak iddialarının da dahil edilmesini aşırı olarak eleştirdi. PPP Temsilcisi Park Jun-tae, "Geçtiğimiz yıl yaşanan güvenlik sorunlarının vatana ihanet suçlamasıyla soruşturulmasını öne sürmek, keyfi bir hareketten başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.

Yeni Tasarının Oylama Tarihi

Yeni yasa tasarısının 16 Ocak'ta Genel Kurul'da oylanması bekleniyor.

Azil Davasında Tarihler Belirlendi

Yoon'un Anayasa Mahkemesinde görülen azil davası için beş duruşma tarihi belirlendi. İlk duruşma 14 Ocak'ta yapılacak. Diğer duruşma tarihleri ise sırasıyla 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat olarak belirlendi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Yoon'un hukuk ekibinden bir avukat, 14 Ocak'taki duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, Parlamento oylaması ve Bakanlar Kurulu onayı ile bu karar geri alınmıştı.

Ayrıca, Parlamento tarafından azil istemiyle hakkında işlem başlatılan Yoon'un yerine Başbakan Han Duck-soo vekil olarak atanmış, ardından Han için de azil kararı verilmiş ve yerine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok vekalet etmiştir.

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