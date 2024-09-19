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Güney Kore Polisi Deepfake İle Mücadele İçin Yeni Yatırımlar Planlıyor

Güney Kore, artan deepfake vakalarına karşı önlemler almak üzere polis bütçesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:15
Güney Kore Polisi Deepfake İle Mücadele İçin Yeni Yatırımlar Planlıyor

Güney Kore Polisi, Artan Deepfake Olaylarına Karşı Önlemler Alacak

Güney Kore, ülkede yaygınlaşan yapay zeka ile üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Bu kapsamda, Güney Kore Polisi, "deepfake" adı verilen teknolojiyle oluşturulan manipüle edilmiş ses ve görüntülere karşı mücadele etmek üzere yeni yatırımların planlandığını açıkladı.

Yeni Teknolojiler İçin Bütçe Ayrılacak

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, polis, bu tür içerikleri tespit edebilecek teknolojilerin geliştirilmesi için bütçe ayıracağını duyurdu. Ayrıca, mevcut teçhizatların yenilenmesine de gidileceği belirtildi.

Organize Suçlarla İlgili Ödüller

Bunun yanı sıra, organize suçlarla ilgili ihbarda bulunan vatandaşlara ödül verilmesi için yeni bir fon kurulacağı kaydedildi.

Deepfake Olaylarının Yaygınlığı

Güney Kore'de, okullar ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" tekniği kullanılarak üretilmiş cinsel içerikli videolara maruz kaldığı tespit edildi. Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu yaşananlarla ilgili olarak, görüntülerin yayıldığı Telegram platformuna "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirdi.

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