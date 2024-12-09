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Güney Kore Polisi, Devlet Başkanı Yoon İçin Seyahat Yasağı Talep Ediyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yürütülen soruşturmada, polis seyahat yasağı talep etmeyi değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:49
Güney Kore Polisi, Devlet Başkanı Yoon İçin Seyahat Yasağı Talep Ediyor

Güney Kore'de Seyahat Yasağı Değerlendirmesi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, polis gerekli önlemleri almak üzere seyahat yasağı talep etmeyi değerlendiriyor. Yonhap ajansının haberine göre, soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, "Kanıt niteliğindeki gerekli malzemelerin güvenceye alınması öncelikli. Yurt dışına çıkma olasılığı da dahil kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoon'un İfadesi ve Olası Gözaltı

Yoon'un ifadesinin alınması ve şartlar oluştuğu takdirde gözaltına alınma durumu olasılığının bulunduğunu belirten yetkili, "Soruşturmanın öznesi için herhangi bir insani ve fiziki kısıtlama söz konusu değil." dedi. Yoon hakkındaki bu kritik soruşturma, 150 kişilik özel bir polis ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi gerçekleştirdiği bir televizyon konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun oylaması sonucunda bu karar kaldırılmış ve yasal onayı alarak geri adım atmak zorunda kalmıştır. Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini engellemekle suçlayarak sıkıyönetim ilanının amacının Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak olduğunu savunmuştur.

Meclis ve Kamu Tepkisi

sıkıyönetim kararı, Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda 190 milletvekilinin oyu ile kaldırılmış, ardından Yoon kabinesinin onayı ile sona erdirilmiştir. Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve diğer muhalefet partileri, Yoon hakkında anayasal ihlal iddiasıyla meclise önerge sunmuş ancak gerekli oy sayısına ulaşılamamıştır.

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