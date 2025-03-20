Güney Kore, Rus Savaş Uçaklarının İhlaline Sert Tepki Gösterdi

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının KADIZ'a yaptığı ihlalleri protesto etmek için Rus askeri ataşesini Savunma Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:30
Güney Kore, Rus Savaş Uçaklarının İhlaline Sert Tepki Gösterdi

Güney Kore'nin Hava Savunma Bölgesine Rus İhlali

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) yaptığı habersiz girişlere karşı sert bir tepki gösterdi. Son 10 gün içinde Rus savaş uçakları, KADIZ'a toplamda 8 kez izinsiz girdi.

Olayın ardından, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Nikolai Marchenko, Güney Kore Savunma Bakanlığına çağrıldı ve bu durum protesto edildi.

ADIZ Nedir?

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), uluslararası hukukta tanımı olmayan ve hiç bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen, ülkelerce tek taraflı olarak ilan edilen bir alandır. Bu bölge, ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamazken, bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarı alır.

Güney Kore'nin bu durumu ciddiye alması ve uluslararası güvenliği sağlama çabaları, bölgedeki gerginliğin artmasına yol açabilir. Rusya'nın bu ihlalleri, hem askeri hem de diplomatik alanda önemli sonuçlar doğurabilir.

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