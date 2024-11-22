DOLAR
34,57 -0,24%
EURO
36,01 0,58%
ALTIN
3.006,85 -1,6%
BITCOIN
3.397.573,54 -0,21%

Güney Kore: Rusya, Kuzey Kore'ye Hava Savunma Füzeleri Sağlıyor

Güney Kore, Rusya'nın Kuzey Kore'ye hava savunma füzeleri sağladığı iddialarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:53
Güney Kore: Rusya, Kuzey Kore'ye Hava Savunma Füzeleri Sağlıyor

Güney Kore'den Çarpıcı İddia

Güney Kore, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşını desteklemek amacıyla Kuzey Kore'ye asker gönderdiği karşılığında hava savunma füzeleri ve ekipman sağladığını öne sürdü.

Ulusal Güvenlik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, SBS'ye verdiği mülakatta, Kuzey Kore'nin Rusya'dan aldığı destek hakkında bilgiler paylaştı.

Shin, "Rusya'nın, Pyongyang'ın savunmasız hava savunma sistemini güçlendirmek için ekipman ve hava savunma füzeleri sağladığına inanılıyor" dedi. Böylece, iki ülke arasında askeri işbirliğinin arttığını vurguladı.

Uzay Teknolojisi ve Askeri Destek

Shin, ayrıca Kuzey Kore’nin, 27 Mayıs'ta başarısızlıkla sonuçlanan casus uydu fırlatışının ardından, Rusya'nın Kuzey Kore'ye uyduyla ilgili teknolojileri destekleme niyetini açıkladığını ve çeşitli askeri teknolojiler sağladığını hatırlattı.

Hayvan Hibesi ve İkili İlişkiler

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye ettiğini bildirmişti. Bu durum, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut örneklerini gösteriyor.

Stratejik Ortaklık Anlaşması

Putin, bu yıl haziranda Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve taraflar arasında bir "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. ABD ve NATO tarafından yapılan açıklamalara göre, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker gönderdiği ve bu askerlerin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı
3
Hamas: İsrail Gazze'ye Yardımı Engellemekte Israr Ediyor
4
1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak
5
Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
7
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak