Güney Kore: Rusya, Kuzey Kore'ye Hava Savunma Füzeleri Sağlıyor

Güney Kore'den Çarpıcı İddia

Güney Kore, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşını desteklemek amacıyla Kuzey Kore'ye asker gönderdiği karşılığında hava savunma füzeleri ve ekipman sağladığını öne sürdü.

Ulusal Güvenlik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, SBS'ye verdiği mülakatta, Kuzey Kore'nin Rusya'dan aldığı destek hakkında bilgiler paylaştı.

Shin, "Rusya'nın, Pyongyang'ın savunmasız hava savunma sistemini güçlendirmek için ekipman ve hava savunma füzeleri sağladığına inanılıyor" dedi. Böylece, iki ülke arasında askeri işbirliğinin arttığını vurguladı.

Uzay Teknolojisi ve Askeri Destek

Shin, ayrıca Kuzey Kore’nin, 27 Mayıs'ta başarısızlıkla sonuçlanan casus uydu fırlatışının ardından, Rusya'nın Kuzey Kore'ye uyduyla ilgili teknolojileri destekleme niyetini açıkladığını ve çeşitli askeri teknolojiler sağladığını hatırlattı.

Hayvan Hibesi ve İkili İlişkiler

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye ettiğini bildirmişti. Bu durum, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut örneklerini gösteriyor.

Stratejik Ortaklık Anlaşması

Putin, bu yıl haziranda Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve taraflar arasında bir "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. ABD ve NATO tarafından yapılan açıklamalara göre, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker gönderdiği ve bu askerlerin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.