Güney Kore Savaş Uçaklarının Kazara Bombalaması Sonrası Tatbikatları Durduruyor

Güney Kore, ülkenin hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından bazı tatbikatlarını durdurma kararı aldı. Bu gelişme, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD'ye yönelik sert tehditlerini beraberinde getirdi.

Kazara Bombalama ve Askeri Eğitimler

Yonhap'ın haberine göre, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Sözcüsü Albay Ryan Donald, bu olayın ardından 10 Mart'ta başlaması planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı kapsamında tüm canlı ateş ve uçuş eğitimlerinin durdurulacağını açıkladı. Albay Donald, "Kazara yaşanan bombalamanın kesin nedeni bulunduktan ve gerekli önlemler alındıktan sonra tatbikatın planlandığı şekliyle devam etmesi hedeflenmektedir" dedi.

Kuzey Kore'den Sert Uyarılar

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin her yıl düzenlediği tatbikatın, Kuzey Kore'nin "egemenlik haklarını" ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının, bölgedeki güvenlik durumunu kötüleştiren bir "fırtına" yaratacağı belirtildi.

Başkent Seul Yakınlarında Yaşanan Olay

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, dün tatbikat sahası dışında Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşürdü. Bu olay sonucunda 29 kişi yaralandı.

Albay Ryan Donald, bu olayı ciddiye aldıklarını ve Güney Kore Savunma Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde kapsamlı bir soruşturma yürütme kararlılıklarını ifade etti.