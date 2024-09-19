Güney Kore Savunma Ataşesi Yozgat'ta Kore Gazisi ile Buluştu

Güney Kore Savunma Ataşesi Yozgat’ta

Güney Kore'nin kurumsal temsilcisi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü etkinliğine katıldı. Bu özel günde, Kore Gazisi Şevki Kanak’ın (94) onuru kutlandı.

Etkinlik Detayları

Sarıkaya Kaymakamlığı ve Sarıkaya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonu'nda gerçekleşti. Programa, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan ve Kore Askeri Ataşesi Sim Pyo Lee katıldı.

Kore Savaşı ve Kahramanlar

Etkinlikte, Kore Savaşı ile ilgili slayt gösterisi yapıldı ve Kore Gazisi Şevki Kanak'ın hayat hikayesi paylaşıldı. Lee, yaptığı konuşmada, burada olmaktan duyduğu onuru dile getirirken, Türkiye'nin Kore’ye verdiği desteği hatırlatarak, "Kore için büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterildi. Bugün burada gazilerimize olan minnettarlığımı ifade etmek istiyorum," dedi.

Gazilerin Kahramanlıkları

Lee, her iki ülke arasındaki dostluğun önemini vurgularken, "Kore gazilerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlık için teşekkür ediyorum," ifadesini kullandı. Etkinlikte Kaymakam Demir ve Belediye Başkanı Gözan da gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak, bu özel günün anlamını paylaşmak adına duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Ödüller ve Teşekkürler

Program sonunda, Lee, Kore Gazisi Kanak’a çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik sonrası Sarıkaya Belediyesini ziyaret eden Lee, Kaymakam Demir ve Başkan Gözan'a teşekkürlerini iletti.

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak (94) onuruna düzenlenen etkinliğe katıldı.

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak (94) onuruna düzenlenen etkinliğe katıldı.

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak (94) onuruna düzenlenen etkinliğe katıldı.

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak (94) onuruna düzenlenen etkinliğe katıldı.