Güney Kore Savunma Bakanı İstifaya Hazır: Sıkıyönetim Tartışmaları Devam Ediyor

Güney Kore'de Sıkıyönetim ve İstifa İddiaları

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün gece gerçekleştirdiği sürpriz sıkıyönetim ilanı, ülke genelinde tartışmalara neden oldu. Yoon'un bu kararı, parlamentonun hızla tepki göstermesiyle geri çekildi. Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim süreci sonrası vatandaşlardan özür dileyerek istifa niyetini açıkladı.

Sıkıyönetim İlanının Ardından Gelen Tepkiler

Haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, Savunma Bakanı Kim, yaptığı yazılı açıklamada, sıkıyönetim ilanıyla birlikte halkta endişe yarattıkları için özür diledi. ‘‘Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı’’ diyerek tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Muhtemel Görevden Alma Önergesi

Bu arada, ana muhalefetteki Demokrat Parti, Kim'in açıklamasından önce Savunma Bakanı'nın görevden alınması için bir önerge vermişti. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon ve Başbakan Han Duck-soo ise Devlet Başkanı ile görüşme yapmak üzere başkanlık ofisine gitti.

Devlet Başkanı'nın Açıklamaları

Yoon, sıkıyönetim ilanını gerekçe göstererek muhalefeti ‘‘devlet karşıtı eylemleri desteklemekle’’ suçladı. Ayrıca, bu kararın Kuzey Kore yanlısı grupları ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlükleri korumayı amaçladığını belirtti.

Ulusal Meclis ve Sıkıyönetimin Kaldırılması

Sıkıyönetimin ardından Savunma Bakanlığı, ordu komutanlarına toplantı çağrısı yaparak teyakkuzda olunması talebinde bulundu. Sıkı yönetim birlikleri olarak nitelendirilen askerler, Ulusal Meclis’e girdi. Ancak, mecliste gerçekleştirilen acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetim kararının oylama sonucunda ‘‘hükümsüz’’ hale geldiğini duyurdu. Yoon ise bu gelişmelerin ardından bakanlar kurulunu toplayarak sıkıyönetimin sona erdiğini açıkladı.