Güney Kore, Trump'ın Gümrük Vergisi Planının Etkilerini Değerlendiriyor

Güney Kore'den Önemli Açıklama

Güney Kore, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'ın, Çin, Meksika ve Kanada kaynaklı ürünlere yönelik gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili endişelerini artırdı. Güney Kore Başkanlık Ofisi yetkilisi Sung Tae-yoon, gümrük vergilerinin Koreli şirketler üzerinde kaçınılmaz etkiler yaratacağını ifade etti.

Planın Detayları

Yonhap haber ajansına göre, gümrük vergisi uygulamasına başlanması, Çin, Meksika ve Kanada'da üretim yapan Koreli şirketlerin ABD'ye gerçekleştirdiği ihracatı önemli ölçüde etkileyecektir.

Sung ayrıca, Maliye, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililere, Trump yönetiminin yeni politikalarının doğurabileceği potansiyel riskleri azaltmak için her senaryoya yönelik stratejiler geliştirilmesi gerektiğini iletti.

Trump'ın Tarife Planı Nedir?

Trump, başkanlık görevini devraldığı gün, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bu kararın, sınır güvenliğini sağlamak ve ABD'ye gelen uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.