Güney Kore, Trump'ın Kuzey Kore ile Nükleer Müzakerelerine Hazırlanıyor

Güney Kore, Trump Yönetimine Hazırlanıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kuzey Kore ile nükleer müzakerelerini sürdürme olasılığına karşı hazırlıklı olmak için çeşitli planlar ve yol haritaları geliştireceklerini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Cho, Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Trump dönemi ve Kuzey Kore ile olan ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Cho, yaptığı açıklamada, "Yeni ABD yönetiminin Kuzey Kore ile müzakere olasılığına karşı hazırlıklı olmamıza yardımcı olacak planlar ve yol haritaları hazırlayacağız." diyerek bu sürecin önemine dikkat çekti.

Cho, nükleer müzakerelerini istikrarla sürdürmek istediklerini belirtirken, Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna karşı da kesin bir yanıt vermeye hazır olduklarını vurguladı. Dış politikalarını normalliğe kavuşturmak ve uluslararası toplum'un güvenini yeniden inşa etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Cho, "Dış politikamızın ve ulusal güvenliğimizin hataya yer bırakmamasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Cho, ABD ve Japonya ile üçlü işbirliğini sürdürme kararlılığını vurgulayarak, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümüne yönelik Japonya ile hazırlıklarda ilerleme kaydedeceklerini belirtti.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nükleer müzakereler için üç kez buluşmuş ancak 2019'un başlarında Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görüşmeleri çıkmaza girmişti.