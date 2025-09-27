Güney Kore, Trump'tan Kuzey Kore ile 'Barış Elçisi' Olmasını İstedi

Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'in Donald Trump'tan Kuzey Kore için 'barış elçisi' olmasını talep ettiğini, Trump'ın isteği memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:19
Güney Kore, Trump'tan Kuzey Kore ile 'Barış Elçisi' Olmasını İstedi

Güney Kore, Trump'tan Kuzey Kore ile 'Barış Elçisi' Olmasını İstedi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'in ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore ile 'barış elçisi' olmasını istediğini açıkladı.

The Associated Press'e konuşan Cho, Lee'nin Trump'tan 'barış elçisi' olmasını ve liderlik vasıflarını kullanarak Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi azaltmak için müzakerelere ikna etmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Cho, Trump'ın bu isteği memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Kore ile yeniden ilişki kurmaya istekli olduğunu belirtti.

Gerginlik, acil hat ve nükleer hedef

Cho, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana dünyanın değiştiğine ve çok daha istikrarsız hale geldiğine işaret ederek, 'Bu nedenle, Kore Yarımadası'nda olası herhangi bir askeri çatışmadan eşit derecede endişe duyuyoruz. Bu yüzden, askeri gerilimi azaltmak için Kuzey Kore ile diyalog kurmaya mecburuz ve en azından bir acil hat kurmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Cho, 'Bu durum ordular arasında acil hat kurmamız, askeri gerilimi azaltmamız ve iki taraf arasında güven inşa etmemiz gerektiği yönündeki yeni hükümetin politikasını haklı çıkarıyor.' dedi.

Çin ile ilişkiler ve Sarı Deniz uyarısı

Cho, hükümetin Çin ile de ilişki kurmak istediğini ve bu kapsamda Dışişleri Bakanı Vang Yi ile çok yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak kabul edemeyecekleri bazı konuların bulunduğunu açıkça belirtti.

Cho, Çin'in Sarı Deniz'de Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden yapı kurduğuna dikkati çekerek, 'Bu yüzden bunun kaldırılması gerektiğini açıkça belirttik. Aksi takdirde uygun önlemleri almayı düşüneceğiz.' şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Marmara Kıyıları İklim Riski Altında: 1,6 Milyon Kişi Tehlikede
3
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Kırklareli Lüleburgaz'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe
6
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi 8'inci Yılında Dünya Çapında Değer Kazandı
7
Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı