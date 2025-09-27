Güney Kore, Trump'tan Kuzey Kore ile 'Barış Elçisi' Olmasını İstedi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'in ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore ile 'barış elçisi' olmasını istediğini açıkladı.

The Associated Press'e konuşan Cho, Lee'nin Trump'tan 'barış elçisi' olmasını ve liderlik vasıflarını kullanarak Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi azaltmak için müzakerelere ikna etmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Cho, Trump'ın bu isteği memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Kore ile yeniden ilişki kurmaya istekli olduğunu belirtti.

Gerginlik, acil hat ve nükleer hedef

Cho, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana dünyanın değiştiğine ve çok daha istikrarsız hale geldiğine işaret ederek, 'Bu nedenle, Kore Yarımadası'nda olası herhangi bir askeri çatışmadan eşit derecede endişe duyuyoruz. Bu yüzden, askeri gerilimi azaltmak için Kuzey Kore ile diyalog kurmaya mecburuz ve en azından bir acil hat kurmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Cho, 'Bu durum ordular arasında acil hat kurmamız, askeri gerilimi azaltmamız ve iki taraf arasında güven inşa etmemiz gerektiği yönündeki yeni hükümetin politikasını haklı çıkarıyor.' dedi.

Çin ile ilişkiler ve Sarı Deniz uyarısı

Cho, hükümetin Çin ile de ilişki kurmak istediğini ve bu kapsamda Dışişleri Bakanı Vang Yi ile çok yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak kabul edemeyecekleri bazı konuların bulunduğunu açıkça belirtti.

Cho, Çin'in Sarı Deniz'de Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden yapı kurduğuna dikkati çekerek, 'Bu yüzden bunun kaldırılması gerektiğini açıkça belirttik. Aksi takdirde uygun önlemleri almayı düşüneceğiz.' şeklinde konuştu.