Güney Kore Uçak İçi Servislerde Yeni Düzenlemeler Getiriyor

Güney Kore'nin Yeni Uçak İçi Güvenlik Önlemleri

Güney Kore hükümeti, son yıllarda türbülans kaynaklı kazalarda artış yaşanması üzerine hava yolu şirketlerine uçak içi servislerinde değişiklikler yapmaları için önerilerde bulundu.

Açıklamalar ve Öneriler

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, bu önlemlerin amacıyla yeni güvenlik alakalı hizmetlerini açıkladı. Türbülansın çoğunlukla iniş esnasında meydana geldiğine dikkat çeken bakanlık, potansiyel kazaların önlenmesi için bazı önerilerde bulundu.

Uzun ve orta mesafeli uçuşlarda, tehdidi azaltmak amacıyla inişten 40 dakika önce; kısa mesafeli uçuşlarda ise 15 dakika önce yiyecek servisi ve gümrüksüz satış gibi kabin hizmetlerinin sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Büyük Hava Yolu Şirketleri ve Uygulamalar

Açıklamada, Korean Air ve Asiana Airlines gibi büyük hava yolu şirketlerinin bu yeni düzenlemeleri uygulamaya başladığı, diğer düşük maliyetli hava yolunun da bu tavsiyeleri dikkate almayı düşündüğü ifade edildi.

Türbülans Vakalarının Artışı

Güney Koreli hava yollarında, 2024 yılının ilk altı ayında tam olarak 14,820 türbülans vakası kaydedildi. Bu rakam, 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %78 oranında bir artış gösterdi.