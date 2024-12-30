Güney Kore Uçak Kazasında 179 Kişi Hayatını Kaybetti: Uçak Son 48 Saatte 13 Sefer Yaptı

Güney Kore'deki Trajik Uçak Kazası Detayları

Güney Kore'de meydana gelen trajik uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan uçağın son 48 saatte toplam 13 sefer yaptığı ortaya çıktı. Yonhap'ın haberine göre, seyahat sektöründeki yetkililer, söz konusu uçağın Jeju Air hava yolu şirketine ait olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kaza yapan uçağın farklı seyahat acenteleri aracılığıyla "daha uygun fiyatla" tur uçuşları sağladığını belirtti. Kazadan önceki 48 saatte Boeing B 737-800 tipi uçağın, Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan gibi destinasyonlara seferler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Jeju Air'in Uçuş Performansı

Jeju Air, Güney Kore'deki diğer hava yolu firmalarına kıyasla daha fazla uçuş gerçekleştiren şirketlerden biridir. Firma, temmuz-eylül dönemi içinde her uçağının ortalama 418 saat uçuş kaydına sahip olduğunu açıkladı.

Geri Dönüş Yapan Uçak

Kazadan birkaç saat önce, Jeju Air yetkilileri, yerel saatle 06.37'de Gimpo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan başka bir uçağın, iniş takımlarında sorun tespit edilmesi sonrası havalimanına geri döndüğünü bildirdi. Bu uçaktaki 161 yolcu, yaşanan sorun hakkında bilgilendirilirken, 08.30'da güvenli başka bir uçağa yönlendirildikleri belirtildi. Fakat, dönen uçağın 21 yolcusu güvenlik endişesi nedeniyle yeni uçağa binmek istemedi.

Jeju Air yetkilisi Song Kyung-hoon, geri dönen uçağın iniş takımının kontrollerinden sonra işlevsel olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Uçak Kazasının Nedeni

Kaza, Güney Kore'nin Muan şehrinde gerçekleşti. Jeju Air'a ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkıp kaza yapmasının sebebinin, uçağın iniş takımlarındaki arıza olduğu belirlendi. İlk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, zorunlu iniş sırasında kazaya karıştığı belirtiliyor.