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Güney Kore, Üçüncü Casus Uydusunu Uzaya Fırlattı

Güney Kore, Falcon 9 roketiyle üçüncü casus uydusunu başarıyla uzaya göndermeyi başardı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:15
Güney Kore, Üçüncü Casus Uydusunu Uzaya Fırlattı

Güney Kore Üçüncü Casus Uydusunu Uzaya Fırlattı

Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketi ile üçüncü casus uydusunu başarıyla uzaya fırlattığını açıkladı. Yonhap haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu yerli üretim casus uydunun ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Falcon 9 roketinin taşıdığı uydunun Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatıldığı ve yörüngeye başarıyla yerleştirildiği vurgulandı. Bu gelişmeyle birlikte, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gözlemleyebilme hedefi doğrultusunda yürüttüğü uydu ağı kurma planları bir adım daha ilerlemiş oldu.

Öte yandan, ülkenin ilk casus uydusunu Aralık 2023, ikinci uydusunu ise Nisan 2024'te uzaya göndermesi planlanıyordu.

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