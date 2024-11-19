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Güney Kore, Ukrayna'ya Destek Sözünü Tazeledi

Güney Kore, Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceğini ve Rusya'nın eylemlerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:15
Güney Kore, Ukrayna'ya Destek Sözünü Tazeledi

Güney Kore Ukrayna'ya Desteğini Sürdürecek

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joonkook, Seul yönetiminin Ukrayna'ya verdiği desteklerin devam edeceğini vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında gerçekleştirilen "Ukrayna" konulu oturumda, Hwang, Kore Savaşı'nda benzer olaylara tanıklık etmiş bir ülke olarak, Ukrayna'nın işgalden kurtulmasını ve yeniden inşa edilmesini desteklediklerini ifade etti.

Ukrayna'nın Göç Krizi

Hwang, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının üzerinden 1000 gün geçtiğini ve bu süreçte milyonlarca Ukraynalının başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun uluslararası düzeni sarstığını vurguladı.

BM İlkelerine İhlal

Daimi üye Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak BM'nin temel ilkelerini çiğnediğini dile getiren Hwang, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın onayını iptal etmesi ve Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) katılımını dondurmasının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını (NPT) tehdit ettiğini bildirdi. Bu hamlelerin Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olarak NPT'ye katılmayı kabul ettiği Budapeşte Memorandumunu ihlal ettiğini söyledi.

Kuzey Kore ve Rusya İlişkileri

Hwang, kuzey komşu Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği büyük miktarda mühimmat hakkında bilgi verirken, bu ülkenin Rusya'ya 20 bin konteyner gönderdiğini ve bu konteynerlerin 9,4 milyon top mermisi taşıyabileceğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kore'deki fabrikaların tam kapasiteyle çalıştığını ve daha fazla mühimmatın yolda olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin Askeri Büyüklüğü ve Tehditler

Kuzey Kore'nin Rusya'dan daha fazla askeri güce sahip olduğunu belirten Hwang, Kuzey'in, Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez büyük birliklerle gerçek bir çatışmaya girdiğini ve bu durumun Avrupa ile Doğu Asya'yı tehdit ettiğini kaydetti.

Putin ve Kuzey Kore Anlaşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2023'te Kuzey Kore'yi ziyaret ederek iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Aynı dönemde ABD ve NATO, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğini ve bu askerlerin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandığını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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