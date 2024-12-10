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Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon ve 8 Kişinin Gözaltına Alınmasına Onay Verdi

Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim ilanı sonrası Devlet Başkanı Yoon'un da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:53
Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon ve 8 Kişinin Gözaltına Alınmasına Onay Verdi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un Gözaltına Alınmasına Onay

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve 8 kişinin "derhal gözaltına alınması" talebine ilişkin karar tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim döneminde rol alan 8 kişinin gözaltına alınmasını içeren tasarı Ulusal Meclis'te oylama sonucunda 191 lehte, 94 aleyhte oy ile kabul edildi. Oylamada 288 milletvekili hazır bulunurken, 3 vekil çekimser oy kullandı.

Yoon'un azline ilişkin önerge ise mecliste 3’te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle kabul edilmemişti. Bu nedenle muhalefet, gözaltı tasarısını gündeme getirmek zorunda kaldı.

Yoon'un Yargılanması için Özel Savcı Atanacak

Ayrıca, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin bir karar da mecliste kabul edildi.

Kimler Gözaltına Alınacak?

Oylanan tasarının kabulü ile birlikte aralarında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min gibi isimlerin bulunduğu 8 kişi gözaltına alınacak.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon, sıkıyönetimi, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle ilan etti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylama ile bu karar kaldırıldı. Yoon, muhalefeti, "hükümetin işlevini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimi "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı" ve anayasal özgürlük düzenini korumayı hedeflediğini ifade etti.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. Ayrıca, "sıkıyönetim birlikleri"nin Ulusal Meclis'e girdiği bildirildi.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekili ile kabul edildi. Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylama ile "hükümsüz" hale geldiğini duyurdu.

Sonuç olarak, Yoon için "vatana ihanet" şüphesi ile yürütülen soruşturma kapsamında seyahat yasağının getirildiği bildirildi.

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