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Güney Kore Ulusal Meclisi'nden Yoon'a Azil Önergesi

Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon'un sıkı yönetim kararını anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azil önergesini kabul etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:04
Güney Kore Ulusal Meclisi'nden Yoon'a Azil Önergesi

Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un aldığı sıkı yönetim kararının anayasayı ihlal ettiği iddiaları üzerine azil önergesini kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada, Yoon'un yönetim tarzı ve uygulamaları hakkında artan endişeler, muhalefet partilerini harekete geçirdi. Oylama sonucunda, Yoon'un anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle azil süreci başlatılmış oldu.

Bu gelişme, Güney Kore'deki siyasi atmosferi daha da gerdi ve Yoon'un yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı. Ülkede, siyasi istikrarsızlık endişeleri artarken, Yoon'un yanıtı merakla bekleniyor.

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