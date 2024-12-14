Güney Kore Ulusal Meclisi Yoon'un Azil Önergesini Kabul Etti

Güney Kore'de, muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi ilan ettiği başarısız sıkıyönetim nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylandı ve kabul edildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanının "anayasaya ve yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle sunulan azil önergesi, toplamda 204 "evet" oyuyla onaylanırken, 85 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Oylamada, 3 milletvekili çekimser kalırken, 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Yoon'un görevden alınmasına ilişkin nihai kararı ise Anayasa Mahkemesi verecek. Mahkeme, azil süreciyle ilgili kanıtları değerlendirmek üzere bir duruşma düzenleyecek ve bu süreç maksimum 6 ay sürecek. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının onay vermesi durumunda, Yoon'un görevden alınması kesinleşecek.

Meclis Oylamasında Neler Oldu?

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin olumlu oyu gerekmekteydi. Ulusal Mecliste 300 sandalyesi bulunan muhalefet bloku, 192 sandalyeye sahip olup, yeterli çoğunluğu sağlamak için Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) en az 8 vekilin desteğine ihtiyaç duyuyordu. 7 Aralık'ta yapılan bir önceki oylamada, PPP milletvekillerinin çoğunluğunun boykotu nedeniyle önerge kabul edilememişti.

Sıkıyönetim Kararının Nedeni

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyondaki konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddiaları ile sıkıyönetim ilan etti. Ancak parlamentonun oylama yaparak bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım attı. Yoon, sıkıyönetimi "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırma" ve anayasal özgürlük düzenini koruma amacıyla gerçekleştirdiğini savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek, teyakkuz durumuna geçilmesini istedi. Ayrıca sıkıyönetim birlikleri, Ulusal Meclis'e girdi. Ancak mecliste acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin onayıyla kabul edildi ve sıkıyönetim durumu, oylamanın ardından "hükümsüz" hale getirildi. Yoon, Bakanlar Kurulu'nun onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.