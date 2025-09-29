Güney Kore ve ABD, 316 Kişinin Sınır Dışı Edilmesi Sonrası Vize Sistemini Gözden Geçirecek

Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin kuracağı çalışma grubuna ilişkin açıklama yaptı. Amaç, 316 Güney Kore vatandaşının sınır dışı edilmesi sonrası iki ülke arasındaki vize sistemini iyileştirmek ve benzer olayların önüne geçilmesini sağlamak.

Çalışma Grubu Toplantısının Hedefleri

İlk toplantı yarın Washington'da gerçekleştirilecek. Toplantıda ABD'ye yatırım yapan Koreli firmaların buraya girişini kolaylaştırmanın ve Güney Koreli işçilere yönelik ABD vize sistemini iyileştirmenin yolları ele alınacak.

Görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ABD İç Güvenlik ve Ticaret Bakanlıklarından temsilciler de katılacak.

ICE Baskını ve Gözaltılar

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti. Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere, yaklaşık 475 kişi gözaltına alınmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, ertesi gün ülkelerine dönmüştü.