Güney Kore ve ABD Arasında Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Güney Kore ve ABD, nükleer ihracat ve işbirliğini güçlendiren bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:18
Güney Kore ve ABD Arasında Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Güney Kore ve ABD'den Nükleer Enerji İşbirliği

Güney Kore ile ABD, nükleer ihracat ve işbirliğine ilişkin önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki nükleer enerji üretimi ve teknolojilerdeki işbirliğini güçlendirecek adımları öngörüyor.

İmza Töreninde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, her iki ülkenin dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Tören, nükleer enerji alanında yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Barışçıl Kullanım Vurgusu

Ortak yapılan açıklamaya göre, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki karşılıklı kararlılık yeniden vurgulandı. Anlaşmanın, ülkeler arası nükleer teknoloji ihracatını daha da güçlendireceği ifade edildi.

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