Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore Sınırında Birlik Tatbikatı

Güney Kore ve ABD'den Büyük Tatbikat

Güney Kore ve ABD birlikleri, Kuzey Kore sınırı yakınında görüntüleriyle dikkat çeken geniş çaplı bir canlı atış tatbikatı düzenledi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusuyla yapılan ortak açıklamada, tatbikatın iki ülkenin birlikte operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri Güç ve Katılımcılar

Tatbikat, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde gerçekleştirildi. Tank, obüs, helikopter ve saldırı uçaklarının kullanıldığı tatbikata yaklaşık 2000 asker katıldı.