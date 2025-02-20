Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye Karşı Güçlü Hava Tatbikatı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:37
Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye Karşı Güçlü Hava Tatbikatı

Güney Kore ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı etkili bir yanıt vermek amacıyla ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, tatbikata B-1B bombardıman uçağı ile Güney Kore ordusuna ait F-35A ve F-15K savaş uçakları ile ABD'nin F-16 uçaklarının katıldığı bildirildi.

Tatbikatın Hedefleri

Açıklamada, tatbikatın Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılık kabiliyetlerini sergilemek ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacı taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, ortak tatbikatların süreceği belirtildi.

Önceki Tatbikat

Güney Kore ve ABD birlikleri, 11 Şubat'ta da ortak operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde geniş çaplı bir canlı atış tatbikatı düzenlemişti.

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