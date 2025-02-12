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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanmasında Fikir Birliği Sağladı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusunda ABD ile tam bir uyum içinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:40
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanmasında Fikir Birliği Sağladı

Güney Kore ve ABD'nin Nükleer Silahsızlanma Üzerine Anlaşması

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının imhası konusunda ABD ile tam fikir birliğine sahip olduklarını vurguladı. Yonhap'ın haberine göre, Cho, Ulusal Meclis'te gerçekleşen oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak tanımlamasına değindi.

Farklılıklar Üzerine Açıklamalar

Trump'ın "nükleer güç" ifadesinin, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlı bir devlet" olarak tanınması ile arasında bir fark olup olmadığı sorulduğunda, Cho, "Evet, farklı." yanıtını verdi. Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kapasitelerini geliştirmesi durumunda, ABD'nin bu ülkenin "nükleer statüsünü tanımak zorunda kalma olasılığı"nın mevcut olduğunu dile getirdi.

Seul’un Rolü ve Gelecek Görüşmeleri

Cho, Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma hedefine ulaşma konusunda tam anlamıyla fikir birliği içerisinde olduklarını belirtti. Ayrıca, Washington ve Pyongyang arasındaki olası müzakerelerde Seul'ün dışarda bırakılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Hatırlanacak olursa, Başkan Trump, 21 Ocak'ta Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak tanımlarken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeniden başkan olmasıyla mutlu olacağının altını çizmişti.

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