Güney Kore ve ABD Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor

Güney Kore ve ABD'nin Ortak Tatbikatı

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin sınırına yakın bölgede gerçek mühimmatla askeri tatbikat yapıyor. Bu tatbikat, 9 Ağustos'ta Güney Kore'nin Pocheon kentinde başladı ve 15 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Tatbikatın Detayları

Güney Kore ordusunun açıklamasına göre, tatbikat askerden arındırılmış bölgenin 30 kilometre güneyinde gerçekleştiriliyor. Bu ortak operasyonda, iki ülkenin askeri yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 320 asker yer alıyor. Apache Helikopterleri ile Eğitim

Tatbikat sırasında, ABD'ye ait Apache helikopterlerinin eğitim amaçlı olarak kullanıldığı bildirildi. Bu durum, iki ülkenin savunma iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.