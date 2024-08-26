Güney Kore ve ABD Real Mühimmatla Hava Tatbikatına Başladı

Güney Kore ve ABD Gerçek Mühimmatlı Hava Tatbikatına Girdi

Güney Kore ile ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatı çerçevesinde, üç gün sürecek olan gerçek mühimmat kullanılan hava tatbikatına başladıklarını duyurdu.

Tatbikata Katılan Askeri Uçaklar

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına dayanarak yapılan bilgilendirmeye göre, tatbikatta F-35A ve F-15K gibi 60’a yakın askeri uçak görev alıyor. Hedefler, tatbikat kapsamında havada ateşlenen füzelerle etkisiz hale getirilecek.

Kuzey Kore'nin Provokasyonlarına Yanıt

Bu tatbikat, Kuzey Kore'nin "eş zamanlı kara ve hava provokasyonlarına" yanıt prosedürlerini incelemek amacıyla düzenleniyor. Güney Kore ile ABD, 19 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin artan askeri tehditlerine karşı ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek için bu tatbikata başlamıştı.

Tatbikatın Süresi ve Hedefleri

11 gün sürecek tatbikatta, Amerikan ve Güney Koreli kuvvetlerin, Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma yeteneklerini artırmayı hedefledikleri bildirildi. Tatbikat, 29 Ağustos'ta sona erecek.

Kuzey Kore'nin Tepkisi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikatının "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediği ve bunların giderek daha tehditkar bir hal aldığı kaydedildi.