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Güney Kore ve Avustralya'nın İlk Yüksek Teknoloji Tatbikatı

Güney Kore ve Avustralya, ekimdeki tatbikatta yüksek teknolojileri bir arada kullandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:55
Güney Kore ve Avustralya'nın İlk Yüksek Teknoloji Tatbikatı

Güney Kore ve Avustralya'nın Birlikte Gerçekleştirdiği Tatbikat

Güney Kore ordusu, ekim ayında Güney Kore ile Avustralya arasında ilk kez yüksek teknolojilerin kullanıldığı birleşik askeri tatbikat yapıldığını duyurdu. Yonhap'ın haberine göre, bu tatbikat, iki ülke arasındaki yüksek teknoloji içeren ilk etkinlik olma özelliği taşıyor.

Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde Gerçekleştirildi

Tatbikat, Inje kentinde bulunan ve daha gerçekçi kara muharebe eğitimleri için tasarlanmış Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tatbikat 11 gün sürdü ve 24 Ekim'de sona erdi.

Katılımcı Asker Sayısı ve Amaçlar

Güney Kore Silahlı Kuvvetleri, muharebe yeteneklerini denetleyip birlikte çalışabilirliği artırma hedefiyle düzenlenen tatbikata, Avustralya'nın 3’ncü Tugayı'ndan bir takım dahil toplam 3 bin 800 asker katıldı.

Kullanılan Askeri Donanımlar

Tatbikatta, Güney Kore Kara Kuvvetleri'ne ait K1 tankları, K808 zırhlı araçları, Surion genel maksat helikopterleri ile Avustralya menşeli Black Hornet 3 mini insansız hava araçları kullanıldı. Toplamda 580 askeri araç tatbikatta yer aldı.

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