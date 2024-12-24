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Güney Kore ve Çin Arasındaki İlişkiler Gelişiyor: Bakanlar Görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Çinli mevkidaşı Vang ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:57
Güney Kore ve Çin Arasındaki İlişkiler Gelişiyor: Bakanlar Görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek için neler yapabileceklerini görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim girişiminin ardından iki bakan arasında yapılan bu telefon görüşmesinin, ikili ilişkilerin geleceği açısından önemli bir adım olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Cho’nun, ülkesi ile Çin arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme konusundaki kararlılığının, geçici olarak görevi üstlenen Başbakan Han Duck-soo döneminde de sürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İki bakanın, ikili ilişkilerde işbirliğini ilerletmek amacıyla fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

Bu görüşmede ayrıca, Güney Kore'nin ev sahipliğini yapacağı 2025 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin de gündeme geldiği ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin ortak çıkarlarına uygun olduğu vurgusunu yaptığı belirtildi.

- Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında "muhalefetin devlete karşı aktivitelere karıştığını" öne sürerek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın geri alınmasıyla birlikte sıkıyönetim durumu sonlanmış oldu. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etti.

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