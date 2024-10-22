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Güney Kore ve İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki

Güney Kore ve İngiltere, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınadı. Açıklamada, uluslararası güvenliğin korunması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:11
Güney Kore ve İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki

Güney Kore ve İngiltere'den Ortak Tepki

Güney Kore ile İngiltere, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın yanında yer almak üzere asker göndermesini sert bir dille kınadı. Bu konuda Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin hukuka aykırı silah transferlerini sürdürmesi ve Ukrayna'daki hukuka aykırı savaşı desteklemek amacıyla Rusya'ya asker göndermesi en güçlü ifadelerle kınanmaktadır" denildi.

Ayrıca, Rusya'nın Pyongyang'a olası nükleer ya da balistik füze teknolojisi transferinden duyulan "derin endişe" de dile getirildi.

Uluslararası Güvenlik Vurgusu

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesiyle ilgili iddialara dair endişeler, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerinin güvenliklerinin birbirine bağlı olduğu kaydıyla ifade edildi. Güney Kore ve İngiltere, Moskova ve Pyongyang'ı caydırmak için uluslararası toplumla iş birliği içinde hareket etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

İddiaların Arka Planı

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını bildirirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise bu iddiayı henüz teyit edemediğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı da benzer açıklamalar yaparak, durumu incelemeye devam ettiklerini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olduğu iddialarının çelişkili olduğunu ifade etti ve "Bu konuyu Savunma Bakanlığı ile konuşmalısınız" dedi.

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